Трамп встретился с владельцем Facebook Цукербергом

Глава Meta (владеет в частности Facebook и Instagram) Марк Цукерберг посетил в среду резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей Meta, сообщает Экономическая правда.

Встреча в Мар-а-Лаго стала признаком потепления отношений Цукерберга с Трампом в преддверии второго президентского срока.

"Это важное время для будущего американских инноваций. Марк был благодарен за приглашение присоединиться к президенту Трампа на ужин и возможность встретиться с членами его команды для обсуждения будущей администрации" , – сказал представитель Meta в комментарии CNN.

Первым о том, что Цукерберг был замечен в Мар-а-Лаго, сообщило издание Politico. Что именно они обсуждали, стало известно не сразу.

После попытки поклонников Трампа штурмовать Капитолий 6 января 2021 года его забанили в Facebook и Instagram, однако в 2023 году бан был снят. По данным The New York Times, Цукерберг поддерживал связь с Трампом в предыдущие месяцы.

После покушения на Трампа в июле Цукерберг сказал агентству Bloomberg, что то, как Трамп поднялся и поднял кулак, было "одной из самых крутых вещей, которые я когда-либо видел в своей жизни".

Ранее Трамп обвинял руководителя Мэтта в "заговоре" против него и пригрозил Цукербергу "пожизненным заключением", если тот сделает "нечто незаконное" во время выборов.