Кипр лишил "золотого" паспорта Коломойского, Дерипаску и еще 75 человек

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Кипр отозвал больше паспортов у людей, получивших гражданство посредством противоречивой схемы "золотых виз". Об этом пишет Politico со ссылкой на кипрские СМИ, сообщает Европейская правда.

Программа "паспорт за наличные", которая была приостановлена в 2020 году под растущим давлением, предоставляла иностранцам право на проживание и гражданство, если они инвестировали в страну миллионы евро.

Но на заседании Совета министров на этой неделе правительство решило отозвать еще 77 "золотых" паспортов, большинство из которых принадлежат гражданам России.

Среди них – российский олигарх Алексей Кузьмичев, металлургический барон Олег Дерипаска, бывший следователь ФСБ Сергей Ковбасюк и украинский миллиардер Игорь Коломойский, арестованный в Киеве по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Малайзийский бизнесмен и беглый финансист Джо Лоу также был в списке лиц, потерявших кипрское гражданство.

Два чиновника отказались комментировать этот процесс, отметив, что правительство в Никосии "не комментирует публикации, касающиеся конфиденциальных решений Совета министров или вопросов, касающихся сугубо личных данных".

Причинами аннулирования паспортов являются ложные декларации, криминальное прошлое и несоответствие требованиям натурализации. Общее количество аннулированных паспортов выросло до 286.

Схема "Золотая виза", созданная в 2013 году, принесла Кипру около 7 млрд евро. Крупнейшими участниками схемы были граждане России и Китая, а курортный город Лимасол теперь известен как Лимассолград, поскольку много недвижимости в нем принадлежит россиянам.

Десятилетиями средиземноморская страна строила экономику, которая обслуживала россиян и имела печальную репутацию канала для незаконных денежных потоков. В последнее десятилетие страна прошла долгий путь к решению этих узлов, но процесс резко ускорился после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В начале этого года США и Кипр объявили, что усилит свое сотрудничество с целью повышения способности Кипра противодействовать и преследовать незаконные финансовые операции при поддержке Министерства юстиции США и ФБР.