Шольц вместе с Зеленским посетил раненых украинских военных

Канцлер Германии Олаф Шольц, который находится с визитом в Киеве, посетил раненых украинских военных в одной из больниц, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает n-tv.

Вместе с Шольцем был президент Украины Владимир Зеленский, который наградил ряд военных во время визита.

Как указано, дальнейшая программа визита Шольца в Киеве не разглашается из соображений безопасности.

Утром 2 декабря Шольц прибыл в Киев. Это его второй визит в Украину с начала российского полномасштабного вторжения.

По прибытии в украинскую столицу канцлер заявил, что объявит о "дополнительном оборонном оборудовании на сумму 650 млн евро, которое будет поставлено в декабре".