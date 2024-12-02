Усик - Фьюри 2: где и когда смотреть бой в Украине

Бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри называют главным боксерским событием года. Противостояние двух легенд решит, кто станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, сообщает РБК-Украина.

Срассказывает, когда, где и как в Украине можно будет смотреть долгожданный бой.

Когда смотреть бой Усик - Фьюри 2

Противостояние состоится 21 декабря 2024 года. Ориентировочное начало боксерского вечера - около 20:00 по киевскому времени (по крайней мере, так начинались предыдущие вечера бокса в Саудовской Аравии).

Шоу начнется с предыдущих боев андеркарда, которые, к слову, также заслуживают внимания, ведь среди других там будет участвовать украинец Сергей Богачук. Наш боксер встретится с узбеком Исраилом Мадримовым.

Однако Усик и Фьюри выйдут в ринг не раньше полуночи - в ночь на 22 декабря.

В прошлый раз гонг о старте первого раунда прозвучал около 01:40. Если бой продлится снова все 12 раундов, то он закончится ориентировочно в 02:35.

Как и где смотреть бой в Украине

В мире трансляцию поединка Усик - Фьюри 2 будут осуществлять сразу несколько платформ. В частности, в Британии бой планируется показать на DAZN Pay-Per-View, Sky Sports Box Office и TNT Sports Box Office (все трансляции платные).

Пока известно, что в Украине посмотреть бой точно можно будет на платформе DAZN. Для просмотра необходимо зарегистрироваться, оформить подписку на сервис, стоимость которой составляет 370 грн в месяц, а затем еще и купить PPV (плату за просмотр) за 824 грн.

Скриншот со страницы стримингового сервиса DAZN

Прошлый бой между украинцем и британцем официально транслировал также медиасервис MEGOGO. Посмотреть его можно было в подписках "Максимальная", "Легкая", "Оптимальная" и "Спорт". Однако по состоянию на 2 декабря неизвестно, будет ли бой Усик - Фьюри транслироваться на MEGOGO. Хотя, по слухам, команда Усика договаривается, чтобы поединок был и на этот раз показан на платформе.

Кроме того, профильные издания (например, "Суспільне Спорт") вероятно будут вести текстовые онлайн-трансляции боя.

Где состоится бой Усик - Фьюри 2

Второй поединок между Усиком и Фьюри состоится в Саудовской Аравии. Место проведения - суперсовременная Kingdom Arena в Эр-Рияде, которая уже стала ареной масштабных спортивных событий мирового уровня.

К слову, на этой арене в мае проходил и прошлый бой Усика и Фьюри, благодаря которому Александр стал чемпионом по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO и The Ring.

На Kingdom Arena проходили также бои Фьюри - Нганну и Джошуа - Валлин в 2023 году, а также Джошуа - Нганну 8 марта 2024-го.

А еще на этом стадионе домашние матчи проводит футбольный клуб "Аль-Хилаль".