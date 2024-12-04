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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

Только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 670 оккупантов, 31 ББМ, 26 артиллерийских систем и 7 танков, всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 747 тысяч вояк и более 21 тысячи артсистем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 747 370 (+1 670) человек,
  • танков – 9 493 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 450 (+31) ед,
  • артиллерийских систем – 21 002 (+26) ед,
  • РСЗО – 1 253 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 020 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 946 (+29) ед,
  • крылатых ракет – 2 855 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 746 (+80) ед,
  • специальной техники – 3 628 (+1) ед.

Данные уточняются.

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