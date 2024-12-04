В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 670 оккупантов, 31 ББМ, 26 артиллерийских систем и 7 танков, всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 747 тысяч вояк и более 21 тысячи артсистем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 747 370 (+1 670) человек,

танков – 9 493 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 19 450 (+31) ед,

артиллерийских систем – 21 002 (+26) ед,

РСЗО – 1 253 (+0) ед,

средств ПВО – 1 020 (+1) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 946 (+29) ед,

крылатых ракет – 2 855 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 30 746 (+80) ед,

специальной техники – 3 628 (+1) ед.

Данные уточняются.