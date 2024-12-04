В НБУ ожидают, что международные резервы превысят 40 млрд долларов до конца года

Национальный банк Украины прогнозирует, что к концу 2024 года объем международных резервов снова превысит отметку в $40 миллиардов. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук, сообщает Укринформ.

"С середины 2022 года нам удалось существенно нарастить международные резервы - с около $22 миллиардов до более чем $40 миллиардов в определенные периоды. По нашему прогнозу, на конец этого года резервы снова пересекут эту отметку ($40 миллиардов - Ред.), учитывая задекларированные объемы международной помощи" , – отметил Николайчук.

По его словам, структурный дефицит валюты частного сектора на рынке является объективной характеристикой работы валютного рынка во время военного положения.

Николайчук объяснил, что этот дефицит покрывается избытком валюты в государственном секторе из-за механизма международной помощи: Минфин получает от партнеров валюту, продает ее Нацбанку в обмен на гривну, которая затем направляется в экономику через правительственные расходы.

"Поступления международной помощи в целом устойчивы, а НБУ бережно тратит международные резервы, прилагая усилия, чтобы гривневые инструменты пользовались спросом" , - подчеркнул он.

Напомним, международные резервы Украины за октябрь сократились на 6% и по состоянию на 1 ноября 2024 составили $36,6 миллиарда.