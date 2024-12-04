"Авторитета" времен Януковича подозревают в вербовке зэков на войну против Украины
Подозрения получили участники преступной группировки во главе с криминальным авторитетом времен экс-президента Виктора Януковича, которые вербовали заключенных на временно оккупированной территории Донецкой области воевать против Украины. Со ссылкой на Нацполицию, СБУ, Донецкую областную прокуратуру, сообщает Украинская правда.
Организовал деятельность преступной группы, участники которой активно поддерживают действия страны-агрессора, 46-летний Армен Саркисян, известный в преступных кругах как криминальный авторитет по прозвищу "Армен Горловский". Он длительное время скрывается на временно оккупированной территории Донецкой области, тесно сотрудничая с ФСБ РФ.
Так называемый смотрящий за временно оккупированными территориями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей помогал оккупационным властям создавать незаконные вооруженные формирования из числа заключенных. Саркисян находится в международном розыске с 2014 года за организацию убийств в центре Киева.
В сентябре 2022 года по указанию ФСБ, используя свой авторитет среди местного криминалитета и представителей оккупационной власти, фигурант создал незаконное вооруженное формирование на территории города Горловки - "отдельный батальон специального назначения "АрБат". Его основу составляют рецидивисты, которые отбывали свои сроки в тюрьмах Донецкой области за совершение тяжких преступлений - убийств и разбоев.
Кроме захвата всего аграрного бизнеса восточного и южного оккупированных регионов, производственных предприятий, запугиваний и пыток проукраинских граждан, члены «АрБата» принимают активное участие в военных действиях РФ против Украины. По данным следствия, «АрБАТ» сначала воевал на Торецком направлении, а впоследствии группировка штурмовала другие позиции Сил безопасности и обороны Украины.
Кроме того, с помощью подконтрольных фирм Саркисян вместе с сообщниками обеспечивают вооруженные силы так называемой "ДНР" материалами для строительства защитных сооружений, блиндажей и окопов, оборудованием и удовлетворяют другие потребности оккупантов на передовой.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры трем гражданам заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности и пособничестве государству-агрессору
Сейчас продолжаются мероприятия с целью задержания и наказания злоумышленников за совершенные преступления против нашего государства.