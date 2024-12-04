"Авторитета" времен Януковича подозревают в вербовке зэков на войну против Украины

Подозрения получили участники преступной группировки во главе с криминальным авторитетом времен экс-президента Виктора Януковича, которые вербовали заключенных на временно оккупированной территории Донецкой области воевать против Украины.﻿﻿ Со ссылкой на Нацполицию, СБУ, Донецкую областную прокуратуру, сообщает Украинская правда.

Организовал деятельность преступной группы, участники которой активно поддерживают действия страны-агрессора, 46-летний Армен Саркисян, известный в преступных кругах как криминальный авторитет по прозвищу "Армен Горловский". Он длительное время скрывается на временно оккупированной территории Донецкой области, тесно сотрудничая с ФСБ РФ.

Так называемый смотрящий за временно оккупированными территориями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей помогал оккупационным властям создавать незаконные вооруженные формирования из числа заключенных. Саркисян находится в международном розыске с 2014 года за организацию убийств в центре Киева.

В сентябре 2022 года по указанию ФСБ, используя свой авторитет среди местного криминалитета и представителей оккупационной власти, фигурант создал незаконное вооруженное формирование на территории города Горловки - "отдельный батальон специального назначения "АрБат". Его основу составляют рецидивисты, которые отбывали свои сроки в тюрьмах Донецкой области за совершение тяжких преступлений - убийств и разбоев.

Кроме захвата всего аграрного бизнеса восточного и южного оккупированных регионов, производственных предприятий, запугиваний и пыток проукраинских граждан, члены «АрБата» принимают активное участие в военных действиях РФ против Украины. По данным следствия, «АрБАТ» сначала воевал на Торецком направлении, а впоследствии группировка штурмовала другие позиции Сил безопасности и обороны Украины.

Кроме того, с помощью подконтрольных фирм Саркисян вместе с сообщниками обеспечивают вооруженные силы так называемой "ДНР" материалами для строительства защитных сооружений, блиндажей и окопов, оборудованием и удовлетворяют другие потребности оккупантов на передовой.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры трем гражданам заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности и пособничестве государству-агрессору

Сейчас продолжаются мероприятия с целью задержания и наказания злоумышленников за совершенные преступления против нашего государства.