Британская разведка: В ноябре россияне понесли рекордные потери на войне

Разведка Великобритании отмечает, что в ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда. Соответствующий обзор британской разведки опубликован в X (Twitter) Минобороны Британии, сообщает Европейская правда.

Как отмечается в обзоре со ссылкой на данные украинского Генштаба, в ноябре среднесуточный показатель потерь оккупационной армии РФ составил 1523 человека (убитыми и ранеными).

Это уже третий месяц подряд, когда российские войска понесут новые боевые потери, добавили в ведомстве.

Кроме того, 28 ноября был достигнут новый максимум потерь за один день – 2030 человек. Это впервые показатель потерь РФ за день превысил 2000 год.

Ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда русские войска несут и увеличивают ежемесячные общие потери, отметила британская разведка. Также в этом месяце РФ понесла самые высокие потери, общее число которых составило 45 680 человек.

По данным ведомства, высокий уровень потерь отражает высокий темп российских сделок и наступлений.

Оккупационная армия пытается усилить давление на украинские рубежи, стремясь оттеснить украинские войска на нескольких участках фронта, включая Курск, Купянский, Торецкий, Покровский и Большую Новоселку.

"В декабре 2024 года, несмотря на наступление зимы, количество потерь в российских войсках, вероятнее всего, будет превышать 1000 человек в день, а пехотные атаки будут продолжаться на нескольких направлениях" , - резюмируется в обзоре.

21 октября министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о тяжелой ситуации на поле боя в Украине, указав, что линия фронта сейчас "наименее стабильна, чем когда-либо с первых дней полномасштабного вторжения" в феврале 2022 года.