В Запорожской области объявлен День траура

В Запорожской области 7 декабря объявлен День траура по погибшим от российского обстрела накануне, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Запорожская ОВА.

ОВА напоминает, что в результате атаки РФ погибли 10 человек.

Еще 12 пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью остаются в больницах.

Трое мужчин в тяжелом состоянии, трое детей - в состоянии средней тяжести.

Что предшествовало:

Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье.