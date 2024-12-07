В Запорожской области объявлен День траура
В Запорожской области 7 декабря объявлен День траура по погибшим от российского обстрела накануне, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Запорожская ОВА.
ОВА напоминает, что в результате атаки РФ погибли 10 человек.
Еще 12 пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью остаются в больницах.
Трое мужчин в тяжелом состоянии, трое детей - в состоянии средней тяжести.
Что предшествовало:
Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье.