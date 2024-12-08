Ночью оккупанты атаковали инфраструктуру Днепропетровской области
В ночь на 8 декабря враг атаковал Днепропетровскую область дронами и тяжелой артиллерией. Пострадал один человек, зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
В результате атаки российских дронов по Каменскому району ранения получила 64-летняя женщина.
"В 5 многоквартирных домах побиты окна. Изуродованы коммунальное предприятие, колледж, 2 авто и линия электропередач", - сообщил Лысак.
Кроме того, до полуночи российские войска обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но масштабы разрушений уточняются.