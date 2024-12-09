США работают над обеспечением безопасности химического оружия Асада

США сотрудничают с несколькими другими странами на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить попадание химического оружия, которым владеет режим Асада, в чужие руки, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванного чиновника США.

США и их союзники обеспокоены тем, что развал сирийской армии и хаос, охвативший страну, позволит террористическим группировкам захватить опасное оружие, которым владеет режим Асада.

Американский чиновник, который провел брифинг для журналистов в воскресенье, заявил, что администрация Байдена в последние дни была сосредоточена на сирийском химическом оружии.

Чиновник отметил, что США имеют "достоверную информацию" о состоянии сирийского арсенала вооружений, и что эксперты американской разведки считают, что он все еще находится под контролем.

"Мы принимаем очень осторожные меры по этому поводу... Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, что эти материалы никому не будут доступны и о них будут заботиться", – сказал чиновник.

"Мы хотим убедиться, что хлор или вещи, которые намного хуже, были уничтожены или обезопасены. Мы прилагаем определенные усилия в этом направлении с партнерами в регионе", – добавил он.

В субботу, когда сирийские повстанцы продвигались к Дамаску, они опубликовали заявление из своего общего штаба, в котором подчеркнули, что не имеют никакого интереса к химическому оружию режима Асада.

Повстанцы также заявили, что готовы координировать с международным сообществом мониторинг вооружений и чувствительных объектов в Сирии, а также предоставить заверения, что они не будут использовать оружие, запрещенное международным правом.

Тем временем Центральное командование США объявило, что в воскресенье нанесло "десятки высокоточных авиаударов", направленных на ликвидацию лагерей ИГИЛ в центральной Сирии.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что международное сообщество было удивлено скоростью продвижения оппозиционных сил в Сирии, что привело к падению режима Башара Асада и его бегству из страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что падение режима Асада открывает возможности во всем регионе Ближнего Востока, но содержит и риски.