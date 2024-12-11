Оккупанты в Крыму пожаловались на атаку дронов и заявили о работе ПВО

Во временно оккупированном Крыму вечером среды, 11 декабря, прогремели взрывы. Также сообщают о "прилете" в районе одной из бухт.﻿ Со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал " Крымский ветер " и Telegram-канал "главы" оккупационной администрации города Михаила Развожаева, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как заявил Развожаев, над полуостровом была слышна работа местной ПВО. По его словам, якобы были уничтожены два дрона самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра.

Также в Крыму был объявлен сигнал тревоги.

А вот по данным "Крымского ветра", вероятно есть "прилет" в районе Камышовой или Казачьей бухты, там поднимается дым. Также там сообщили о взрывах в Севастополе.

В то же время пророссийские Telegram-каналы сообщают, что в Крыму якобы замечены другие беспилотники.

Обновлено в 20:10.

Развожаев заявил о взрывах в Севастополе. Также на полуострове "все службы приведены в состояние боевой готовности".

По данным "Крымского ветра", в небе над Балаклавой и аэродромом "Керчь" были замечены воздушные цели.

Следует напомнить, что россияне оккупировали Крым в 2014 году и превратили полуостров в огромную военную базу.

Несмотря на это, недавно партизаны смогли разведать базу кафиров на мысе Фиолент, где расположены системы ПВО россиян.