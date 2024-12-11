ФИФА утвердила страны, которые примут чемпионаты мира в 2030 и 2034 годах

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила хозяев двух чемпионатов мира, которые пройдут в 2030 и 2034 годах. Со ссылкой на пресс-службу ФИФА, сообщает Левый берег.

В 2030 году чемпионат мира будут принимать Испания, Португалия и Марокко.

Это будет первый чемпионат мира, который пройдет на двух континентах - в Европе и Африке.

Кроме того, в честь 100-летия чемпионатов мира первый поединок ЧМ-2030 состоится в Уругвае (принимал ЧМ в 1930-м году), а второй и третий - в Аргентине и Парагвае.

ЧМ-2034 будет принимать Саудовская Аравия. Она была единственной страной, своевременно подавшей заявку на проведение мундиаля. Эти соревнования в связи с приемлемыми погодными условиями и масштабными религиозными событиями могут провести в январе.