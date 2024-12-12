Экономический рост в Украине замедлился почти до нуля

В ноябре 2024 года рост валового внутреннего продукта Украины замедлился до 0,9% по сравнению с 1,5% в октябре. В целом за 11 месяцев ВВП вырос на 4,0%, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит оценка Минэкономики.

В министерстве назвали отрасли, демонстрировавшие положительную динамику в ноябре:

транспорт (благодаря стабильному функционированию Украинского морского коридора);

строительство (благодаря программам господдержки);

внутренняя торговля (причины – постоянный внутренний спрос и предложение товаров);

перерабатывающая промышленность (программы по восстановлению и развитию бизнеса, доступ к импортной электроэнергии и наличию альтернативных мощностей энергообеспечения).

добывающая промышленность (работе новых скважин по добыванию газа).

"Драйверами роста экономики в 2024 году остаются транспортная и строительная отрасли, переработка и внутренняя торговля. Свою роль сыграли государственные программы поддержки - грантовые программы на переработку, создание и развитие бизнеса, доступное кредитование 5-7-9%, есть Обитель и другие в рамках политики "Сделано в Украине". Также увеличение закупок украинской продукции ОПК стимулирует рост машиностроения" , - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Ухудшение ситуации

По данным НБУ, в ноябре бизнес ухудшил оценки своей текущей экономической деятельности.

"Усиление интенсивности боевых действий, возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак на энергосистему, дальнейший рост расходов бизнеса на энергию, оплату труда, логистику, ускорение инфляции, значительный дефицит квалифицированных кадров, а также сезонность были сдерживающими факторами экономической активности" , - говорится в сообщении НБУ.

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление экономического роста в Украине. Это происходит дефицитом рабочей силы и электроэнергии.

Агентство прогнозирует, что рост достигнет 4% в 2024 году, но замедлится до 2,9% в 2025 году.