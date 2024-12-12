Верховный Суд отклонил жалобу о решении об увольнении Князева

Большая Палата Верховного Суда оставила по-прежнему решение ВСП об освобождении Всеволода Князева с должности судьи Верховного Суда.﻿ Об этом говорится в заявлении Верховного суда и Transparency International Ukraine, сообщает Левый берег.

Как отмечается, это окончательное решение в этом вопросе в пределах Украины.

"По результатам рассмотрения кассационной жалобы сегодня, 12 декабря 2024 года, Большая Палата ВС приняла решение об оставлении без изменений решения ВСП от 18 июля 2024 года о привлечении Князева В. С. к дисциплинарной ответственности и освобождении от должности судьи Верховного Суда" , - говорится в уведомлении суда.

Дело Князева