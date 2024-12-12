Верховный Суд отклонил жалобу о решении об увольнении Князева
Большая Палата Верховного Суда оставила по-прежнему решение ВСП об освобождении Всеволода Князева с должности судьи Верховного Суда. Об этом говорится в заявлении Верховного суда и Transparency International Ukraine, сообщает Левый берег.
Как отмечается, это окончательное решение в этом вопросе в пределах Украины.
"По результатам рассмотрения кассационной жалобы сегодня, 12 декабря 2024 года, Большая Палата ВС приняла решение об оставлении без изменений решения ВСП от 18 июля 2024 года о привлечении Князева В. С. к дисциплинарной ответственности и освобождении от должности судьи Верховного Суда", - говорится в уведомлении суда.
Дело Князева
- 18 июля 2024 года Высший совет правосудия оставил по-прежнему решение Первой Дисциплинарной палаты ВСП от 17 июня 2024 года о привлечении Князева дисциплинарной ответственности. Тогда представление ходатайства о его освобождении от должности судьи Верховного суда.
- 15 августа 2024 года Князев обжаловал это решение ВСП в Большую Палату Верховного Суда.
- 15 мая 2023 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали Князева при получении взятки в $2,7 млн. Председатель суда получал деньги от посредников за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.
- 16 мая директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что с помощью детектива под прикрытием были зафиксированы контакты владельца группы «Финансы и кредит» по передаче неправомерной выгоды за принятие желаемого судебного решения. В пресс-службе Жеваго заявили о его непричастности к неправомерным действиям. В тот же день Князеву и его сообщнику адвокату сообщили о подозрении.
- Князев оказался самым высоким по статусу чиновником Украины, пойманным на взятке.
- 16 мая Пленум Верховного Суда досрочно прекратил полномочия Председателя ВС Всеволода Князева в результате выражения ему недоверия.
- 18 мая Высший совет правосудия дал согласие на содержание экс-председателя Верховного Суда под стражей. В тот же день следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 107,360 млн грн залога; срок действия меры пресечения - до 14 июля; подозреваемый взят под стражу в зале суда.
- В конце января Князев вышел под залог в размере 18,1 млн. грн. 28 марта экспредседателю Верховному Суду продлили действие обязанностей до конца мая.