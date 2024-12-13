РФ может ударить "Орешником" по Украине уже в эти выходные - FT
Издание Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США сообщило, что Россия рассматривает возможность уже в эти выходные повторного запуска по Украине своей новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Со ссылкой на Financial Times, сообщает Украинская правда.
"В среду представитель Совета национальной безопасности США сообщил Financial Times, что Москва рассматривает возможность повторного запуска новой ракеты ("Орешник" - ред) уже в эти выходные", - говорится в материале.
Неназванный чиновник отметил, что Россия хотела использовать это оружие для запугивания Украины и ее сторонников, однако, по его словам, "Орешник" "не меняет правила игры на поле боя".
"Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни", - сказал источник издания.
Напомним, 11 декабря агентство The Associated Press сообщило, что разведка США пришла к выводу, что Россия может повторно использовать свою новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" против Украины "в ближайшие дни". Также об этом написало агентство Bloomberg.