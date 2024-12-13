ВАКС арестовал экс-главу хозсуда Львовщины, которого подозревают в миллионной взятке

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения 20 млн грн залога к судье хозяйственного суда Львовской области Василию Артимовичу, которого подозревают во взяточничестве.﻿﻿ Со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, сообщает Украинская правда.

"13 декабря 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к судье хозяйственного суда одной из областей, которого совместно с бывшим председателем этого суда разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании" , - говорится в сообщении.

Как следует из обстоятельств дела, речь идет о Василии Артимовиче, который возглавлял вышеуказанный суд до 12 декабря, когда он был уволен с этой должности по собственному желанию.

САП отмечает, что суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором, и арестовал судью по 10 февраля 2025 года включительно с альтернативой внесения 20 млн грн залога.

Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале суда.