"Соратницу Азарова" приговорили к 14 годам за государственную измену

14 лет тюрьмы получила соратница Азарова, Елена Бережная, которая готовила антиукраинские выступления для постпреда РФ при ООН и распространяла антиукраинские нарративы. Об этом сообщает СБУ, сообщает Левый берег.

"По доказательной базе Службы безопасности к тюремному заключению приговорена агентка ФСБ, которая входила в близкое окружение экспремьера Николая Азарова и занималась подрывной деятельностью в Украине "под прикрытием" главы одной из общественных организаций" , — говорится в сообщении ведомства.

В марте 2022 года СБУ задержала ее в Киеве.

По данным следствия, фигурантка готовила тезисы речи постоянного представителя РФ при ООН для 11-й сессии Генеральной Ассамблеи, проходившей в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

Тогда постпред страны-агрессора использовал официальное письмо главы ОО для дискредитации Украины на международной арене и оправдания вооруженной агрессии РФ.

По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил ей 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ходе расследования установлено, что кроме подготовки антиукраинских заявлений в международных инстанциях предательница готовила для оккупантов "отчеты" по общественно-политической ситуации в Украине.

Также предательница выступала в эфирах запрещенных телеканалов Виктора Медведчука, где распространяла кремлевские нарративы якобы от имени "общественного актива" Украины.

При обыске у злоумышленницы изъяты мобильные телефоны и флеш-накопители, которые она использовала во взрывной деятельности в пользу РФ.