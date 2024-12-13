Командующего ОТГ "Донецк" Луценко уволили из-за продвижения РФ под Покровском - FT

Командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уволили после стремительного продвижения россиян в направлении Покровска. На его должность был назначен бригадный генерал Александр Тарнавский. Со ссылкой на собеседников в Силах Обороны, Financial Times, сообщает Украинская правда.

Неназванный украинский чиновник рассказал FT, что Луценко после увольнения получил другую должность в Сухопутных войсках.

По словам собеседника, украинские войска под командованием Луценко не смогли остановить широкомасштабное наступление российских войск.

По данным УП, на смену командующему лично приезжал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В октябре 2022 года генерал Тарнавский возглавил новосформированную оперативно-стратегическую группировку войск "Херсон" и руководил освобождением города и области. В декабре ОСУВ получило новое наименование "Таврия". В течение 2023 года войска ОВСУ "Таврия" осуществляли контрнаступление в Запорожской области.