В Одессе отменили экстренные отключения света спустя почти сутки после атаки РФ

Экстренные отключения света в Одессе отменили в субботу, 14 декабря. Ограничения ввели после атаки врага 13 декабря, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ДТЭК.

Как отмечают энергетики, ситуация в Одессе и в Одесском районе позволяет вернуться к графикам стабилизационных отключений.

"Продолжаем делать все возможное, чтобы ликвидировать последствия массированных обстрелов по объектам энергетики" , - говорится в сообщении ДТЭК.

Стоит добавить, что в Одессе и районе ввели аварийные отключения света после массированной атаки России 13 декабря. В других районах Одесской области действовали стабилизационные отключения по графикам.

Как сообщали в ДТЭК, после масштабной атаки РФ худшая ситуация со светом была в Одесской области.

Массированная атака РФ

Россия в пятницу, 13 декабря, нанесла массированный удар по Украине. Силам ПВО удалось уничтожить 81 из 94 российских ракет и 80 из 193 беспилотников, еще 105 дронов были локально потеряны.

Под ударом врага снова была украинская энергетика. Как заявил президент Владимир Зеленский, это была одна из самых масштабных атак на украинскую энергетику. Подробнее о последствиях обстрелов - в материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что эксперты прогнозируют новые массированные удары врага до 20 января.