Зурабишвили сделала первое заявление после объявления нового президента Грузии

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась на протесте в Тбилиси. Она сделала первое заявление после объявления экс-футболиста Михаила Кавелашвили новым президентом Грузии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Зурабишвили вышла к участникам марша матерей, родные которых были задержаны грузинскими силовиками. Она поблагодарила участников акции протеста, которые не признают легитимность президентских выборов, состоявшихся в парламенте.

"Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло" , - сказала президент.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результатов выборов и не собирается покидать свой пост.

Новый президент Грузии

В субботу, 14 декабря, в Грузии состоялись так называемые выборы президента. Впервые президента выбирали не граждане, а избирательная коллегия, где большинство у пророссийской партии "Грузинская мечта".

Большинством голосов президентом был избран бывший футболист Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом от "Грузинской мечты".

Кавелашвили является лидером отделенной группы "Сила народа". Однако во время последних выборов он прошел в парламент под номером 18 в списке "Грузинской мечты".

Кавелашвили - ветеран грузинского футбола. Он был игроком национальной сборной Грузии, играл за ряд клубов, в частности на родине, в Британии, Швейцарии и России.

На фоне так называемых выборов президента в Грузии продолжаются митинги, участники которых не признают легитимность выборов.