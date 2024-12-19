Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом в "любое время"

Глава РФ Владимир Путин заявил, что готов к разговору или встрече с избранным президентом США Дональдом трампом "в любое время", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Кремля во время пресс-конференции 19 декабря.

"Что я могу предложить вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся? Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более 4 лет. И… я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду и ко встрече, если он захочет этого".

Он также выразил уверенность, что им "будет, о чем поговорить", если такая встреча состоится.