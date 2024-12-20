В Кабмине рассказали, какие из госреестров будут восстанавливать в первую очередь

Министр юстиции Ольга Стефанишина рассказала, какие из государственных реестров будут восстанавливать в первую очередь. Об этом она рассказала на пресс-конференции в пятницу 20 декабря.

"В первую очередь Минюст восстановит единый реестр доверенностей, единый реестр специальных бланков, нотариальных документов и наследственный реестр, что позволит обеспечить надлежащий учет и минимизировать негативные последствия" , - отметила Стефанишина.

По ее словам, в дальнейшем приоритетом будет восстановление единого государственного реестра физических и юридических лиц, предприятий, государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Она проинформировала, что восстановление начнется с понедельника.

"Реестры будут восстановлены, все данные будут восстановлены, здесь лишь вопрос времени" , - заверила Стефанишина.

Напомним, Украина потерпела самую масштабную кибератаку на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше. Госреестры будут восстанавливать две недели.

Самая масштабная кибератака на госреестры Украины готовилась несколько месяцев, однако в СБУ сказали, что не могут рассказать детали о ее подготовке.