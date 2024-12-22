Усик в реванше одолел Фьюри: кто станет следующим соперником

Александр Усик подтвердил свой чемпионский статус в реванше с британцем Тайсоном Фьюри. Победив единогласным решением судей, украинец сохранил за собой пояса WBC, WBA и WBO, пишет Андрей Костенко, РБК-Украина.

"Бой века" в аравийском Эр-Рияде завершился полным триумфом украинского чемпиона. Если в первом поединке, состоявшемся в мае, судьи отдали ему победу разделенным решением, то на этот раз преимущество Усика над Фьюри признали единогласно. Все три участника коллегии выставили одинаковые баллы - 116:112 - в пользу украинца.

Усик еще не успел порадоваться успеху и поблагодарить болельщиков за поддержку, как на ринг вскочил британец Даниэль Дюбуа. Боец, уже битый Усиком, на правах обладателя фактически подаренного ему украинцем пояса IBF, вызвал героя вечера на поединок.

Усик - Дюбуа - реальность реванша

Украинец вызов принял. Не сходя с ринга, он обратился к главе Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху:

"Мистер Турки, сделайте мне бой с Даниэлем Дюбуа. Большое спасибо".

Действительно, противостояние с Дюбуа - наиболее логичный шаг для Усика сейчас. И наиболее привлекательный вариант для болельщиков. Британец - единственный боксер, который может что-то предложить украинцу - свой чемпионский пояс. Усик уже дрался с Дюбуа - в августе 2023 года нокаутировал его в девятом раунде. 27-летний британец считает то поражение несправедливым.

Если соперники сойдутся в ринге, победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира. Для Усика этот "абсолют" может стать вторым в хевивейте и третьим в карьере. В тяжелом весе он единолично царствовал после первого боя с Фьюри. А до этого объединил все пояса в крузервейте.

Фактор Паркера

Вызывая Усика на поединок, Дюбуа будто забыл, что у него уже намечена первая защита пояса IBF. Еще раньше была определена дата - 22 февраля 2025 года. А буквально накануне мегашоу в Эр-Рияде определился и соперник - новозеландец Джозеф Паркер.

Возможно, Дюбуа считает эту встречу формальностью, убежден, что у соперника нет шансов? Действительно, именно он бесспорный фаворит предстоящего противостояния. Но и Паркер - боец непростой и очень неудобный для фаворитов.

Новозеландец дважды бил британца Дерека Чисору, побеждал американца Деонтея Уайлера и китайца Чжан Чжилея. И во всех этих боях считался андердогом. Поэтому, если Дюбуа будет относиться к нему свысока, может пополнить список жертв.

Гипотетическая победа Паркера - не очень выгодна и для Усика. Новозеландец - боец-неожиданность в отличие от действительно звездного Дюбуа. Поединок с ним не будет иметь большого ажиотажа. Но с чемпионским поясом Паркер станет фигурой, которую трудно будет игнорировать.

Существуют ли другие варианты

Кроме Дюбуа и Паркера пока трудно назвать бойца, соперничество которого с Усиком было бы действительно интересным, а главное имело бы смысл. Некогда звездные Деонтей Уайдлер и Энтони Джошуа перешли в разряд лузеров. Последний, к тому же, уже дважды дрался с Усиком и ничего не доказал.

Кто еще? Среди первых номеров рейтингов боксерских организаций видим имена 43-летнего болгарина Кубрата Пулева и 40-летнего представителя Германии Мануэля Чарра, которые в свое время проигрывали еще братьям Кличко. 31-летний Мартин Баколе из ДР Конго лидирует сразу в двух рейтинговых списках (WBA и IBF), но действительно звездных соперников в карьере не имел. То же можно сказать о первом номере WBC - 32-летнем Агите Кабайела из Германии.

В списке WBO лидирует Чжан Чжилей. 41-летний китаец заставил говорить о себе после яркой победы убийственным нокаутом над Вайдлером. Но до уровня Усика он явно не дотягивает.

Поэтому, если быть откровенным, другого варианта, чем Дюбуа сейчас просто не существует.