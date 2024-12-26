ОВА: Оккупанты регулярно пытаются закрепиться на правобережье Херсонщины

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Диверсионно-разведывательные группы россиян пытаются закрепиться на территориях Херсонщины, которые контролируют ВСУ, также увеличилось количество вражеских обстрелов, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем повышение активности противника. Россияне активизировали маневры живой силы и техники. Усилили огневое воздействие по всему, особенно бомбардировки управляемыми авиабомбами некоторых путей, некоторых населенных пунктов".

По словам Прокудина, ежедневно наблюдаются попытки выдвижения вражеских диверсионных групп, которые пытаются закрепиться на днепровских островах вблизи Херсона или переправиться на правый берег реки. Как подчеркнул глава ОВА, все диверсанты, которые пытались занять плацдарм на правобережье, уничтожены.

"Но у них такая задача. Им командование ставит задачу, чтобы они захватили хотя бы частичку правобережной Херсонщины и закрепились там" , - отметил Прокудин.

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