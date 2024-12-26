В ВСУ рассказали, кто решил наградить орденом комбрига 211-й бригады Побережнюка

Представление на награждение командира 211-й понтонно-мостовой бригады полковника Олега Побережнюка орденом Богдана Хмельницкого III степени подписывал временно исполняющий обязанности командующего Сил поддержки ВСУ Юрий Онищук. На тот момент Побережнюку еще не вручили подозрение в злоупотреблении служебным положением, но он фигурировал в досудебном расследовании. ﻿﻿Об этом заявил начальник отдела коммуникаций командования Сил поддержки ВСУ Максим Кравчук, сообщает Украинская правда.

В ответе КСП на запрос отмечается, что рабочая группа командования Сил поддержки проверяла возможные факты неуставных мер воздействия на военных бригады со стороны их руководства.

По результатам проверки, командующий Сил поддержки ВСУ назначил служебное расследование, материалы которого направили в тернопольскую Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. Никаких деталей относительно переданных материалов в КСП не уточнили.

Однако добавили, что решением Гусятинского районного суда Тернопольской области от 12 сентября 2024 года начальник штаба - заместитель командира 211-й понтонно-мостовой бригады подполковник Валерий Пастух привлечен к административной ответственности за халатное отношение к службе во время военного положения. Он уплатил штраф в размере 34 тысячи гривен.

В день публикации расследования УП, 16 декабря, приказом главнокомандующего Пастуха перевели на службу в другой вид ВСУ.

"Пастух был назначен в другой род войск на должность, которая не предусматривает работы с личным составом. Должность не руководящая. Это точно не повышение" , – рассказал начальник отдела коммуникаций КСП.

То есть командованию Сил поддержки было известно об издевательствах над военными и вымогательстве в бригаде. Однако это не помешало руководству КСП подписать представление на награждение комбрига Олега Побережнюка орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Президент Владимир Зеленский наградил Побережнюка орденом 1 ноября 2024 года. Тогда он уже фигурировал в досудебном расследовании по привлечению подчиненных к строительству дома в Хмельницкой области в то время, когда они по документам были командированы для выполнения военных задач на юг Украины.

"Еще с конца июля этого года командующий Сил поддержки ВСУ генерал-майор Дмитрий Герега привлекается к выполнению задач по назначению на востоке Украины. Вместо него исполняет обязанности должностное лицо.

Поощрение военных государственными наградами осуществляется на основании рапортов их непосредственных начальников. На основании этих рапортов осуществляется представление на соответствующий орган. Соответствующее представление подписывали определенные должностные лица и временно исполняющий обязанности командующего" , – сказал Кравчук.

Сначала начальник отдела коммуникаций командования Сил поддержки ВСУ отказывался называть фамилию в.и.о. командующего. Но в ответ на вопрос УП: "Был ли это Юрий Юнищук?", Кравчук ответил: "Да".

В то же время в ответе КСП на запрос УП сообщается, что заслуги Побережнюка, на основании которых его решили отметить орденом, отражены в документах, относящихся к служебной информации и соответственно не могут распространяться во время военного положения. Представители командования добавили, что основные задачи, которые выполнили военные 211-й понтонно-мостовой бригады под командованием Побережнюка, освещены в Википедии и на официальной странице в Фейсбуке.