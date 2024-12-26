Лукашенко ожидает получить десяток "Орешников" от России

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова заговорил о размещении российского "Орешника". Сейчас он хочет десять таких комплексов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление самого Лукашенко.

По словам самого Лукашенко, он рассчитывает разместить на территории Белоруссии десяток комплексов "Орешник".

"Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше" , - сказал Лукашенко.

Во время этих заявлений рядом с Лукашенко был российский диктатор Владимир Путин.

"Если у россиян будет желание больше разместить - разместим больше," - сказал Лукашенко.

На что Путин ответил: "Ну десять, так десять".

Сам же Лукашенко рассказал, что уже даже подобрал место для размещения комплексов "и в дубовой, и в березовой роще".

В то же время, стоит напомнить, что по словам заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Россия всего может иметь до 10 единиц новой баллистической ракеты.

Удар баллистической ракетой "Орешник" по Украине

Утром 21 ноября российские террористы впервые за полномасштабную войну запустили ракету "Орешник" по городу Днепр. Тогда Путин заявил, что таким образом Россия провела испытания этого типа вооружения. Позже в ISW объяснили, чего Россия хочет добиться новой атакой "Орешника" по Украине.

Издание Military Watch Magazine писало, что Россия якобы может производить до 300 ракет "Орешник" в год.