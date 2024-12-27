ГУР перехватило разговор о больших потерях российских войск в Украине

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Россия теряет большое количество личного состава на фронте в Украине. Только в Ростове неопознанными остаются 56 тысяч ликвидированных оккупантов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит перехват Главного управления разведки Украины (ГУР).

Так, в перехваченном украинской разведкой разговоре житель Белгородской области обсуждает огромные потери оккупантов в войне против Украины.

"Говорил мне наш общий знакомый один, говорил 56 тысяч еще неопознанных, в Ростове. Там руку нашли, там ногу нашли", - рассказал россиянин.

Потери РФ в Украине

На утро 27 декабря украинские защитники ликвидировали еще 1650 российских захватчиков. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 14 танков, 18 ББМ, 22 артсистемы и одну систему ПВО.

Отметим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Покровское и Кураховское направления остаются наиболее "горячими" на фронте. Кроме того, в ноябре и декабре потери России на фронте являются рекордными.

Добавим, что в России установили имена 80 973 оккупантов, которые были ликвидированы на фронте в Украине с февраля 2022 года. Большинство из них - добровольцы.