Силы обороны ликвидировали российских офицеров в Запорожской области

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Силы обороны ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы HIMARS, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ГУР.

"Три офицера руководящего состава российских оккупационных войск ликвидированы в результате успешной операции Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем ВСУ и оперативной группировки войск "Таврия", - говорится в сообщении.

Детали операции

Сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, которые участвуют в войне против Украины в Запорожской области.

"После проверки и подтверждения данных военные разведчики разработали план операции, к которой силами и средствами присоединились ОУВ "Таврия", СБС и тактическая группа "Тайфун" СБУ", - отметили в ГУР.

Как рассказали разведчики, сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар HIMARS, а после прибытия группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны.

Кого удалось ликвидировать

В результате операции ликвидированы трое офицеров российских оккупационных войск:

капитан Нагорный Дмитрий Олегович, командир 1 батальона 135-го мотострелкового полка ВС РФ;

капитан Крохмалев Григорий Александрович, заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки 135-го мотострелкового полка ВС РФ;

капитан Фомин Юрий Викторович, командир зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы ВС РФ.

Также уничтожено 5 единиц автомобильной техники оккупантов.

Удар ВСУ по пункту управления во Льгове

В ночь н 25 декабря ВСУ ударили по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты во Льгове Курской области. Враг понес потери среди офицерского состава.

В частности, как позже уточнили в Силах обороны, из-за удара по Льгову могли погибнуть 18 российских военных, большинство из которых - офицеры штаба.