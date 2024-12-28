ГУР: Украинские беспилотники могут бить на 2 тыс. км вглубь России

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты уже могут работать на расстоянии до двух тысяч километров, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит Юсов в интервью телеканалу "Новини.LIVE".

По словам Юсова, потенциал украинских беспилотников позволяет им работать на значительных расстояниях. При этом официальные комментарии относительно инцидентов на территории России отсутствуют, однако, как подчеркнул представитель разведки, "взрывается там не просто так".

"Из того, что можем говорить, – это уже не секрет – до двух тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут гипотетически работать. В большинстве других случаев мы не подтверждаем и не опровергаем. Могу лишь сказать, что взрывается там не просто так".

Юсов также уточнил, что все удары по территории России направлены исключительно на военные объекты, связанные с армией или инфраструктурой, обеспечивающей ее финансирование, логистику или оборону. Это резко контрастирует с тактикой российской стороны, которая целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру Украины.

Предыстория: