Наезд авто на толпу в Новом Орлеане: мэр назвала инцидент терактом

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В Новом Орлеане (США) автомобиль влетел в толпу людей во время празднования Нового года. Местные власти допускают, что это был теракт, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN и ABC News.

"Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки" , - заявила мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл.

Она уточнила, что расследование трагедии продолжается.

В то же время, как пишет CNN, один из представителей Федерального бюро расследований заявил журналистом, что инцидент - "не террористическое происшествие".

Уже после этого стало известно, что агенты ФБР проверяют на месте инцидента найденные самодельные взрывные устройства.

"Были найдены самодельные взрывные устройства, и мы работаем над тем, чтобы подтвердить, является ли это устройство работоспособным или нет" , - рассказала Алетея Дункан, помощник специального агента, ответственного за отделение ФБР в Новом Орлеане.

Она также не уточнила, сколько именно самодельных взрывных устройств было найдено.

Водителя застрелили

По информации ABC News, представители полиции рассказали, что когда водитель белого пикапа пытался сбивать людей, он еще и стрелял из пистолета. Но после того, как злоумышленник вышел из машины, его застрелили.

Трагедия в Новом Орлеане

Напомним, сегодня, 1 января, стало известно, что в Новом Орлеане пикап влетел в толпу людей, которые праздновали Новый год. Известно, что погибли 10 человек, еще 30 получили ранения.

Первоначально СМИ писали, что водителя, который совершил наезд, "все еще не задержали".

Недавно похожий теракт произошел в Германии, где авто влетело в людей на рождественской ярмарке. В результате этого было много погибших.