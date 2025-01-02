Более 50 температурных рекордов: 2024 год стал самым теплым в истории Киева

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Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным климатологов, в 2024 году температура воздуха превышала среднемноголетние показатели во все его месяцы. Особенно отличились февраль и сентябрь, которые имели наибольшие положительные отклонения - 5,2 градусов и 5,7 градусов соответственно.

Холоднее всего было 9 января - минус 15,8 градусов, жарче всего - 16 июля, когда температура в тени достигла плюс 36,0 градусов.

Всего в 2024 году в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда, причем больше всего их было в апреле - 13 и июле - 14.

Осадков выпало 642 мм, что соответствует 104% климатической нормы. Однако во времени они распределились очень неравномерно - почти по две месячные нормы в апреле и июне и лишь 23% и 36% от средних многолетних показателей в мае и сентябре.

Как сообщалось, средняя температура воздуха осенью 2024 года в Киеве составила 11,4 градусов тепла, что на 2,7 градусов выше средних многолетних значений.

Средняя температура воздуха лета 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла, что на 2,6 градусов выше климатической нормы. Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года (23,7 градусов) среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 18 температурных рекордов.