Российские войска ударили по Никополю: попали по территории ГСЧС

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В Никополе Днепропетровской области в ночь на 4 января враг ударил по территории подразделения ГСЧС, сообщает Украинская правда.

Об это сообщают Днепропетровская ОВА, ГСЧС.

По данным властей, враг бил по городу тяжелой артиллерией и "Градом", попал дроном-камикадзе.

Прицельно ударил по территории пожарной части.

Личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал.

В других районах Днепропетровщины обошлось без вражеских ударов.