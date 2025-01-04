Российские войска ударили по Никополю: попали по территории ГСЧС
В Никополе Днепропетровской области в ночь на 4 января враг ударил по территории подразделения ГСЧС, сообщает Украинская правда.
Об это сообщают Днепропетровская ОВА, ГСЧС.
По данным властей, враг бил по городу тяжелой артиллерией и "Градом", попал дроном-камикадзе.
Прицельно ударил по территории пожарной части.
Личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал.
В других районах Днепропетровщины обошлось без вражеских ударов.