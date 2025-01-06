Британский премьер-министр Кир Стармер обвинил американского миллиардера, владельца соцсети X (Twitter) Илона Маска в распространении лжи и миинформации (бессознательное распространение ошибочных, неточных и извращенных фактов), сообщает Левый берег.

Стармер сказал, что "те, кто распространяют ложь и дезинформацию так далеко и широко, как возможно, не интересуются жертвами, они интересуются самими собой, те, кто поддерживает Томми Робинсона, не заинтересованы в правосудии, они поддерживают человека, который попал в тюрьму за то, что едва не уничтожил групповой иск".

Томми Робинсон – это британский ультраправый активист, осужденный в октябре 2024 года за клевету против сирийского беженца.

"Такие люди получают определенный вид острых ощущений от уличного насилия, которое продвигают такие люди как Томми Робинсон. Те, кто атакуют Джесс Филлипс, которую я с гордостью называю коллегой и другом, не защищают жертв" , - сказал премьер-министр.

Этот комментарий прозвучал после обвинения в его адрес от Илона Маска. Американец сказал, что Стармер в должности руководителя Королевской прокуратуры не смог привлечь к ответственности банду насильников.

О бандах, которые преследовали и насиловали девушек на севере Британии в 2011 году сообщила газета Times. Следующие сообщения Times о нежелании органов защиты детей бороться с правонарушениями в Ротерхэме привели к запросу общественности. В 2014 году отчет показал, что по меньшей мере 1400 несовершеннолетних стали жертвами хищников, которые «почти все» были пакистанского происхождения.

Не оставил Маск без ответа и свежее обвинение во лжи. Комментируя слова Стармера, он сказал, что тот якобы «был глубоко причастен к массовым изнасилованиям в обмен на голоса. Вот что покажет расследование». Руководитель Tesla комментировал другое видео, где премьер-министра спросили, не избегает ли он проведения полного публичного расследования скандала, поскольку это «может выявить недостатки» его пребывания на посту главы Королевской прокуратуры.