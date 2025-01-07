НБУ: Международные резервы Украины в 2024 году выросли на 8%

Международные резервы Украины в 2024 году выросли на 8% и по состоянию на 1 января 2025 года составили 43,8 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В прошлом году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку - около 42 млрд долларов. Кроме того, страна получила более 3,5 млрд долл. США благодаря размещению валютных ОВГЗ.

Это вместе с международной помощью позволило компенсировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте (6,7 млрд долл. США) и выплаты Международному валютному фонду (3,4 млрд долл. США);

Также, это позволило компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты 34,8 млрд долл. США, которые осуществлялись для компенсации структурного дефицита на валютном рынке.

Международные резервы выросли до уровня, достаточного, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость, добавили в НБУ.

В частности, в декабре международные резервы выросли на 9,7%.

"Такая динамика обусловлена рекордными поступлениями от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - подытожили в Нацбанке.

Напомним:

За неделю с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года Национальный банк Украины продал на межбанке 744,1 млн долл, при этом купил 260 тыс долл..