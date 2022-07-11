Альфа-Банк умер. Да здравствует Sense!

Альфа-Банк в Украине больше не работает. Но не потому, что его закрыли, он обанкротился или по еще какой-то причине. Все гораздо проще. С 11 июня банк официально перестал называться Альфа-Банком вследствие ребрендинга. Теперь на украинском языке он называется “Акціонерне товариство «Сенс Банк», а на английском - «Joint Stock Company Sense Bank».

Причины такого решения

Ключевая причина ребрендинга - банк не хочет иметь ничего общего с Россией и поэтому отказался от бренда, который был создан и до сих пор работает в стране-агрессоре. Как известно, вскоре после начала войны российский «Альфа-банк» наряду с еще шестью российскими банками попали под действие американского пакета блокирующих санкций. Всем американским гражданам и фирмам было предписано завершить все транзакции и отношения с российским “Альфа-банком» до 6 мая.

В Украине в первый же день войны были ликвидированы «дочка» российского «Сбербанка» и выкупленный Россией «Проминвестбанк». О судьбе же украинского «Альфа-Банка» велись жаркие споры. Национальный банк отстранил российских инвесторов от управления «Альфа-Банком Украина» и назначил независимым доверенным их представителем болгарского экономиста и бывшего государственного деятеля Симеона Дянкова. Однако кому-то этого показалось мало. На «желтых» интернет-источниках начали появляться статьи, дискредитирующие «Альфа-Банк» и пытающиеся посеять панику среди его клиентов.

Было очевидно, что продолжать существовать под прежним названием банк больше не может.

Как себя чувствует банк

В первые же дни войны «Альфа-Банк» был вынужден обратиться в Национальный банк за кредитом рефинансирования наряду с многими другими украинскими банками - и получил его. Причиной стало катастрофическое снижение клиентских платежей по погашению кредитной задолженности.

В то же время, как и многие другие банки, «Альфа-Банк» был вынужден сократить кредитные лимиты по картам своих клиентов до 20000 гривен.

Чтобы немного поправить ситуацию, банк пошел на беспрецедентную акцию: предложил клиентам погасить 80% общей задолженности по карте с условием, что банк засчитает полное погашение. Естественно, тысячи клиентов банка воспользовались таким несомненно щедрым жестом.

С целью сокращения операционных расходов банк пошел на закрытие части отделений. Кстати, это решение и послужило поводом для разговоров, что у банка проблемы.

Впрочем, сообщений о задержках с возвратом депозитов или проблемах с клиентскими платежами нет. Банк выплачивает и гривну, и валюту, которую желательно заранее заказывать. Кроме того, с 1 марта по 12 июля банк«Альфа-Банк» предоставлял кредитные каникулы по всем своим кредитным картам и кредитам на платежи марта, апреля, мая, июня, июля и августа 2022 года.

О значимости «Альфа-Банка» для украинской банковской системы говорит тот факт, что в списке системно важных банков, обновленном 10 марта 2022 года (через две недели после начала войны) банк стоит на втором месте.

Завлекая клиентов

Маркетологи банка решили не только переименовать банк, но и привлечь в него новых клиентов. Для этого была запущена реферальная программа, в рамках которой и новому клиенту, и тому, кто его пригласил, банк выплачивает по 100 гривен «чистыми». Для получения достаточно скачать по реферальной ссылке мобильное приложение банка Sense Super App, установить его, открыть виртуальную карту и активировать ее.

Кроме того, с июля банк восстановил действие своей программы лояльности Cash’U Club, в рамках которой клиент может получать кешбэк за платежи кредитной или дебетовой картой сразу по нескольким категориям (от 2 до 7 в зависимости от статуса клиента). Правда, полученные бонусы не выплачиваются напрямую на карту, как в других банках. Ими можно оплатить ранее сделанные покупки.

Все ли идеально в банке

К сожалению, до идеала «Альфа-Банку» еще далеко. После запуска нового мобильного приложения коммуникация клиентов с банком, мягко говоря, «желает лучшего». Банк предлагает клиентам писать напрямую в чате приложения, но отвечает …довольно долго. Закрытие многих отделений усложнило возможность прямого контакта с менеджерами. Бесплатного телефона, по которому можно было бы позвонить в банк, у «Альфы» нет (может, появится у Sense?)

Само приложение, на которое потрачено много усилий и которое должно было, по задумке разработчиков, произвести фурор среди банковских приложений, судя по комментариям на интернет-форумах, довольно часто сбоит.

Прошлись по банку и те его клиенты, которые были вынуждены спасаться бегством от войны в странах Европы. Использование карт банка и платежи за границей вызывают много вопросов к курсу проведения операций.

Что ж. Остается пожелать, чтобы все проблемы и непонимания остались у «Альфа-Банка», а в Sense Bank перешло только то лучшее, что было в банке.