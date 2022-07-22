Германия больше не может доверять РФ – Шольц о российском газе

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу заявил, что из-за последних событий Россия не является надежным поставщиком газа, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает издание Zeit.

На прессконференции Шольц заявил, что поставки газа из России не будут более безопасными, чем они есть сейчас – в условиях, когда Москва ограничила мощности "Северного потока-1" до 40%.

"Именно поэтому мы предпочитаем надежность" , - добавил немецкий канцлер, вспомнив об анонсированных накануне министром экономики Робертом Габеком мерах в энергетике.

Напомним, утром 21 июля Россия возобновила поставки газа через "Северный поток-1" после плановых технических работ - несмотря на опасения, что их по политическим соображениям могут растянуть на неопределенный срок. Но снабжение газа держится на уровне 40% мощности трубопровода.

Одной из причин ограничения поставок газа Москва называла блокировку возврата турбины "Северного потока", которая находилась на ремонте в Канаде. Правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию.

Ранее в СМИ появилась информация, что турбина застряла в пути из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы – в частности, подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт.