FT: экономика Украины может "уйти в крутое пике" уже осенью

Осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть и экономика "уйдет в крутое пике", несмотря на договоренность об отсрочке международного долга на два года, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Журналисты отмечают, что из-за войны ежемесячные расходы увеличились с $250 млн в феврале до $3,3 млрд в мае. Кабмин уже ввел резкое сокращение расходов на повседневные услуги для покрытия своих военных нужд. Кроме того, власти могут пойти на еще более решительные меры.

"Что-то должно произойти внутри страны – либо повысить налоги, либо сократить расходы, если это не критично. Все думали, что война скоро закончится... Но это продлится месяцы, если не годы" , – прогнозирует профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко.

По словам заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, любые дополнительные налоги на предприятия могут привести к их банкротству, что только усугубит гуманитарный кризис.

По ее словам, если масштабный рост военных расходов сохранится на нынешнем уровне, то осенью в стране снова не хватит средств.

Репко также отметила, что без иностранной поддержки украинская экономика "уйдет в крутое пике", а продолжать боевые действия будет невозможно.

Кроме того, иностранный банкир, сотрудничающий с украинскими властями, рассказал, что иностранная помощь Киеву недостаточна и слишком медленна, при этом обязательства наоборот очень велики.

С момента вторжения Украина получила 12,7 млрд долл. финансовой помощи из обещанных 38 млрд долл. Чистые резервы Украины сейчас составляют всего $12,9 млрд против $19 млрд в феврале.

Этого достаточно на два с половиной месяца, чтобы оплатить импорт необходимых продуктов: от сельскохозяйственных ресурсов до автомобильных запчастей и топлива.

Инвестиционный директор британской управляющей компании Abrdn Виктор Сабо считает, что возможности украинского правительства очень ограничены.

По его словам, Киев может оказаться в ситуации, когда даже не сможет погасить все социальные обязательства украинцев.

"Если они сожгут свои резервы, им придется решать, платить солдатам или медсестрам. У них будут проблемы с управлением школами и больницами. Это катастрофа" , – сказал он.

Напоминаем:

Fitch Ratings прогнозирует, что ВВП Украины в 2022 году упадет на 33%, а в 2023 году вырастет на 4%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с CCC в C (преддефолтный).