Великобритания может передать Украине военный корабль

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что Лондон готовится "в ближайшее время" передать Украине военный корабль и украинские военные уже проходят обучение на судне такого класса, сообщает Европейская правда.

"Мы также посещали военно-морской корабль, который будет в ближайшее время передан Украине. На нем уже сейчас проходят обучение наши моряки" , - отметил Пристайко.

Вадим Пристайко не уточнил, о каком классе кораблей и моделях идет речь, но вскользь отметил, что сейчас приоритеты Украины изменились и нужны прежде всего противоминные корабли.

На уточняющий вопрос, сколько кораблей могут передать Украине, он сказал, что изначально обсуждаются два.

"Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые сейчас находятся на вооружении ВМС Ее Величества. Они будут переработаны и добавлено специальное оборудование, которое нужно нам. Но у них есть больше кораблей того же класса, и на действующих кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры" , - сказал посол.

Вадим Пристайко напомнил, что Турция с началом войны перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей.