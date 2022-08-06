Израиль назвал сроки операции "Рассвет" в секторе Газа

По состоянию на 10:00 субботы, 6 августа, Армия обороны Израиля продолжает атаковать объекты, принадлежащие "Исламскому джихаду" в рамках операции "Рассвет", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Израиля.

Глава пресс-службы Армии обороны Израиля Ран Кохав заявил, что антитеррористическая операция "Рассвет", направленная против "Исламского джихада", продлится не менее недели. При этом, она может быть продлена или свернута раньше.

Никаких переговоров с "Исламским джихадом" о прекращении огня не ведется.

По данным Армии обороны Израиля, с начала антитеррористической операции "Рассвет" по объектам "Исламского джихада" в секторе Газы нанесено не менее 30 ударов, в результате которых уничтожено около 40 целей, в том числе 5 пусковых ракетных установок, 6 предприятий по производству вооружения, два или три склада с оружием и 6 наблюдательных пунктов.

5 августа ЦАХАЛ объявил о начале операции "Рассвет", направленной против палестинских радикальных группировок, действующих в секторе Газа.

По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, "целью этой операции является устранение конкретной угрозы гражданам Израиля и гражданским лицам, проживающим рядом с сектором Газа".