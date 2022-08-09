Минфин повысил ставки ОВГЗ и привлек в бюджет более 3,5 млрд

Министерство финансов на первичных аукционах 9 августа повысило с 10% до 12% доходность 5-месячных гривневых облигаций внутреннего госзайма, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в результатах аукционов, опубликованных на сайте Министерства финансов.

Благодаря повышению ставки министерству удалось продать эти бумаги на сумму 3,36 млрд. грн.

Доходность 11-месячных облигаций была сохранена на уровне 14%, 14-месячных – 16%. Однако продажи составили соответственно только 9,2 млн грн и 51,3 млн грн.

В то же время, продавец отклонил заявку на покупку 11-месячных бумаг на 1,18 млрд грн под 20% годовых.

На аукционе по размещению 10-месячных ОВГЗ в евро Минфин привлек только 860 тыс. евро под 2,5%, отклонив одну заявку на 300 тысяч евро под 3,5%.

В общей сложности на аукционе ведомство привлекло от продажи военных облигаций сумму почти 3,5 млрд гривен в эквиваленте.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе 2 августа привлекло в госбюджет 3,1 млрд грн от размещения военных облигаций – ставки по сравнению с предыдущим аукционом не изменились.

Министерство финансов на аукционе 26 июля привлекло в госбюджет 9,8 млрд грн от размещения военных облигаций – по 1,2-летним облигациям в гривне ставки повысили до 16%.

Министерство финансов на аукционе 19 июля впервые за время военного положения повысило ставки по годовым облигациям внутреннего госзайма и привлекло 2,9 млрд грн.