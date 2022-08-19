ICE: цены на газ в Европе взлетели до 2800 долларов за тысячу кубов

После объявления "Газпромом" остановки поставок газа через газопровод "Северный поток" на три дня цены сразу взлетели на 7% до 2800 долларов за тысячу кубов и приблизились к новому историческому рекорду, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в данных биржи ICE.

Так, накануне объявления о выводе на техобслуживание агрегата на компрессорной станции Портовая и остановке поставок газа из РФ в Европу на три дня, цены колебались на уровне 248,2 евро за МВт-час, или 2644 доллара за тысячу кубометров.

Высокие цены на голубое топливо удерживаются со вторника, когда "Газпром" заявил, что зимой котировки могут вырасти до 4000 долларов за тысячу кубов. Чрезвычайно дорогие контракты обусловлены растущим сокращением поставок из России, что ставит под угрозу своевременное наполнение хранилищ в Европе накануне отопительного сезона и его стабильное прохождение.

После заявления российской компании об остановке "Северного потока" цены взлетели до 262,8 евро за МВт-час или свыше 2800 долларов за тысячу кубов. Таким образом, рост в этот момент составил почти 7%. После этого контракты подешевели до 257,4 евро за МВт-час (2742 доллара за тысячу кубов), и на этой отметке торги закрылись.

Последний ценовой рекорд был установлен в начале марта, когда вторжение России в Украину всколыхнуло рынки. В то же время котировки краткосрочно прыгнули до 270 евро за МВт-час, или 2876 долларов за тысячу кубометров, что и является действующим рекордом.

Хотя "Газпром" утверждает, что возобновит поставки после технического обслуживания, стремительный рост цен на контракты сигнализирует неуверенность рынка в таких обещаниях. В середине июля Газпром уже останавливал поставки "Северным потоком-1" из-за нужды в техобслуживании, и тогда ряд топ-чиновников ЕС выражали готовность к тому, что потоки газа не восстановятся.

Напоминаем:

С 27 июля через Северный поток - 1 Газпром прокачивает в Европу не более 33 млн кубов в сутки. Это – примерно 20% от плановой мощности газопровода в 167 млн кубометров.

Вместе с тем, РФ не использует даже уже уплаченные и забронированные мощности транзита через украинскую ГТС, а за первые четыре месяца года компания сократила транзит газа через Украину на 35,7% до 9 млрд кубов в годовом исчислении.