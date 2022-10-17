Беларусь заявляет о превентивных мерах по недопущению нападеня

Беларусь оставляет за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания для недопущения нападения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерия Ревенко.

"На территории Литвы и при прямой поддержке литовской власти было создано и функционирует так называемое "объединенное переходное правительство", которое имеет целью свержение действующей власти в Республике Беларусь" , - говорится в заявлении.

Ревенеко сообщил, что Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе через применение военной силы.

"Беларусь оставляет за собой право принять комплекс превентивных мер стратегического сдерживания с целью недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта" , - добавил Ревенко.

Напомним, что из России в Беларусь для привлечения в состав региональной группировки войск прибудет до 9 тысяч солдат. Также РФ планирует направить танки и минометы.

Ранее стало известно, чтолидер белорусского режима Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о размещении солдат РФ на территории Беларуси в рамках развертывания региональной группировки войск.