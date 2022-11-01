Украинский бизнес ухудшил свои ожидания из-за обстрелов – НБУ

Бизнес в Украине ухудшил свои ожидания относительно работы из-за массовых обстрелов по энергетическим мощностям, последствия войны и снижение реальных доходов населения сдерживают восстановление экономики.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) Национального банка.

В октябре индекс снизился до 44.9 пункта с 46.1 пункта в сентябре.

Предприятия промышленности ухудшили оценки экономических перспектив из-за потери производственных и энергетических мощностей. Секторальный индекс в октябре составил 45.8 пункта по сравнению с 47.1 пункта в сентябре. Респонденты ухудшили ожидания относительно объема новых заказов и прогнозируют уменьшение запасов. В то же время сохранились позитивные ожидания относительно объемов произведенной продукции.

Предприятия строительства второй месяц подряд имели самые сдержанные прогнозы: секторальный индекс составил 38.2 пункта против 41 пункта в сентябре. Ожидается уменьшение объемов строительства, новых заказов, закупки сырья. Также респонденты ожидают меньшие объемы закупки услуг подрядчиков.

Предприятия торговли в октябре незначительно ухудшили свои оценки: секторальный индекс составил 48.9 против 49.9 в сентябре. Они ухудшили оценки по товарообороту, сдержанно оценили объемы закупки и фиксируют уменьшение остатков. В то же время сектор несколько снизил пессимизм относительно роста закупочных цен и стоимости товаров, ожидают снижения торговой маржи.

В сфере услуг секторальный индекс снизился до 42.2 пункта с 43.4 пункта в сентябре. Респонденты усилили ожидания относительно уменьшения объемов предоставленных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения, одновременно ослабили ожидания относительно повышения тарифов на собственные услуги.

Большинство опрошенных предприятий несколько ослабили ожидания относительно подорожания собственной продукции/услуг, ведь ослабили ожидания относительно высоких цен на сырье и товары поставщиков.

Предприятия всех секторов продолжают ожидать сокращения численности работников, наименее пессимистичные оценки - в сфере торговли.