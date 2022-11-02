ДТЭК: в Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии

В среду, 2 ноября, в Киевской области начались экстренные отключения потребителей от электроэнергии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление ДТЭК Киевские региональные электросети.

"В настоящее время в Киевской области значительно возросло потребление электроэнергии" , - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, НЭК "Укрэнерго" предоставил распоряжение провести экстренные отключения. Это делается для того, чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании.

"Мы начинаем их выполнять уже сейчас. Обращаем ваше внимание, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений бездействуют" , - добавили в ДТЭК.

Напомним, что после массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго" применены графики аварийного ограничения электропотребления. Они необходимы для балансировки украинской энергосистемы.

Именно поэтому сегодня, 2 ноября, в Украине ввели почасовые отключения света. Ограничения будут действовать в северных, центральных и восточных областях.

Напомним, что вчера в "Укрэнерго" предупредили о новых плановых отключениях света в Украине. Это вызвано недостатком электроэнергии.