КГГА: в столице все под контролем, сейчас речь об эвакуации не идет

По состоянию на 6 ноября причин говорить о чрезвычайной ситуации в Киеве и возможной эвакуации жителей нет, в столице все под контролем, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

"Система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны иметь план на все возможные случаи. Причин для разговоров об эвакуации пока нет", – заявил он.

Он пояснил, что власти города нарабатывают различные планы, учат людей реагировать и быть готовыми уже сейчас, чтобы избежать хаоса в будущем.

По словам Ткачука, в каждом районе Киева давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций – от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры.

Представитель КГГА подчеркнул, что сейчас важно избегать паники и дезинформации и призвал СМИ "не манипулировать информацией".

По словам Ткачука, система гражданской защиты города работает в усиленном режиме, и все экстренные службы всегда готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию.