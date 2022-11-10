Госстат: Годовая инфляция в Украине в октябре ускорилась до 26,6%

Инфляция в Украине в октябре относительно сентября выросла на 2,5% а в годовом измерении выросла до 26,6%, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что базовая инфляция в октябре по сравнению с сентябрем составила 2,5%, с начала года - 24,8%.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,2%.

Больше всего (на 60,5%) подорожали яйца. На 11,3-2,3% выросли цены на сало, овощи, фрукты, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло, молоко.

В годовом измерении яйца подорожали на 81,4%.

На 4,8% подешевели продукты переработки зерновых.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в т.ч. на табачные изделия - на 1%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Одежда и обувь подорожали на 1,9%, в частности, обувь - на 2,1%, одежда - на 1,7%.

"Рост цен в сфере здравоохранения на 1,2% произошел в первую очередь за счет подорожания услуг больниц на 1,8% и амбулаторных услуг - на 1,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания транспортных средств на 1,5%. В то же время на 5,1% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте", - заявили в Госстате.

Напомним:

Инфляция в Украине в сентябре по отношению к августу выросла на 1,9%, а в годовом измерении выросла до 24,6%.

До конца 2022 года инфляция в Украине будет ускоряться и достигнет 31% и начнет снижаться в первом квартале 2023 года, говорилось в июльском прогнозе НБУ.

Инфляция в Украине в августе по отношению к июлю выросла на 1,1%, а в годовом измерении выросла до 23,8%.

Национальный банк не изменил учетную ставку и оставил ее на уровне 25% на заседании в четверг.

Регулятор фиксирует, что инфляция в Украине и дальше растет, но несколько медленнее прогнозов. Так, в июле она ускорилась до 22,2% в годовом исчислении, а в августе, по предварительной оценке, она достигла около 23%. В то же время инфляционное давление остается значительным. Ухудшение инфляционных ожиданий также оказывает давление на цены в сторону роста.

Это, в частности, отражается в достаточно высоком спросе на товары долгосрочного использования и на иностранную валюту. В дальнейшем инфляционные процессы будут оставаться управляемыми, ожидают НБУ.

Инфляция в Украине в июле по отношению к июню упала до 0,7%, но в годовом измерении выросла до 22,2%.

Инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% в годовом исчислении по сравнению с 18% месяцем ранее.