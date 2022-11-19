Оператор ГТС сообщил, сколько газа можно импортировать из Польши

На газовом рынке Польши произошли изменения, связанные с запуском польско-словацкого интерконнектора. Однако оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины и GAZ-SYSTEM SA сохранили возможность для физической транспортировки газа в польско-украинском направлении, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Гарантированные мощности (day-ahead) для импорта газа из Польши в Украину составляют 4 млн кубометров в сутки" , - говорится в сообщении оператора ГТС.

Польско-украинский маршрут открывает для заказчиков доступ к LNG-терминалам в Польше и Литве, а также благодаря Baltic Pipe - к норвежскому газу. ОГТС совместно с польскими партнерами работает над увеличением гарантированных мощностей на долгосрочной основе.

"Потенциально гарантированная мощность в точке соединения Польша-Украина может составить 18 млн кубометров ежесуточно (6,6 млрд кубометров в год)" , - добавили в компании.

По данным оператора ГТС, польско-украинский маршрут пользуется спросом как среди украинских заказчиков, так и нерезидентов - для хранения газа в украинских подземных хранилищах и региональной транспортировки (short-haul) в страны Европы.

Напомним, в 2022 году Украина получила возможность физически импортировать газ из Польши. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Польши Gaz System SA договорились о введении гарантированных мощностей для импорта газа с 6 марта.