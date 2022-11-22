Марченко: Украина получила от Всемирного банка 60 млн долларов

Во вторник, 22 ноября, в бюджет Украины поступило 60 млн долларов финансирования от Всемирного банка, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра финансов Украины Сергея Марченко.

"Из этих средств 50 млн долларов предоставлено на льготных условиях от Международной ассоциации развития, остальные - 10 млн долларов как гарантии от Латвии" , - говорится в сообщении.

Марченко поблагодарил Латвию и команду Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины. По его словам, привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине.

Министр отметил, что средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и на региональном уровнях.

Напомним, что США выделили Украине около 5 млрд долларов финансовой помощи.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия сегодня, 22 ноября, предоставляет правительству Украины еще 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Напомним, в начале ноября Еврокомиссия анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд. евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд. евро.