Укрэнерго: оснований для паники нет, в регионах восстанавливается свет

Оператор системы передачи "Укрэнерго" прокомментировал российскую атаку по украинской инфраструктуре в среду и заявил, что имеет четкий план действий, поэтому оснований для паники нет, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В среду по Украине было выпущено 70 ракет, из которых, по данным Воздушных сил Украины, 51 была сбита.

"К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры, которые вызвали аварийные отключения во всех регионах Украины" , - добавили в "Укрэнерго".

Сейчас диспетчеры и инженеры оператора работают над питанием пострадавших регионов по резервным схемам. Энергетики оценивают масштаб повреждений и сразу разворачивают ремонты везде, где это возможно.

В "Укрэнерго" отметили, что из-за существенного объема повреждений, морозов и дождей со снегом в некоторых регионах ремонты могут длиться дольше. Несмотря на это, "поводов для паники нет", ведь компания имеет четкие планы и протоколы действий, которые уже сейчас выполняются.

Первыми будут запитываться объекты критической инфраструктуры: водоканалы, теплокоммунэнерго, больницы, вокзалы и тому подобное. В некоторых регионах подключения уже осуществляются.

Кроме того, напомнили в "Укрэнерго", при значительном перерыве в электроснабжении активируется работа Пунктов Незламности, которые бесплатно будут предоставлять жителям городов базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.

Напоминаем:

После массированной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины энергетики восстанавливают работу сетей, на Киевщине в ближайшие часы должно снова появиться питание критической инфраструктуры.

Массированный ракетный обстрел Россией 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины